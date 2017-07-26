Активисты ЛГБТ-сообщества создали собственные войска для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает американский журнал Newsweek.

«​Эти гомосексуалисты убивают фашистов», — гласит надпись на растяжке.

По информации издания, боевой отряд называет себя «Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов» (The Queer Insurrection and Liberation Army, или TQILA) и сражается вместе с «Международными революционными народными повстанческими войсками» (IRPGF), которые входят в состав «Международного батальона свободы» (International Freedom Battalion), действующего в Сирии.

«Мы, Международные революционные народные повстанческие войска (IRPGF), официально объявляем о создании Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов (TQILA)…, которая состоит из сторонников движений ЛГБТ и QI, а также тех, кто борется с гендерной бинарностью и продвигает идею женской революции и более масштабной гендерной и сексуальной революции», — говорится в заявлении движения, опубликованном в микроблоге в Twitter.

По данным издания, целью TQILA является борьба с «фашизмом, тиранией и гнетом». Newsweek пишет, что точное число бойцов сформированных войск на данный момент неизвестно. Представитель TQILA Хеваль Роджилат (Heval Rojhilat) отметил, что отряды уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.