США более чем в три раза сократили помощь Армении. Так, в 2018 году США выделят Армении помощи в 6,2 млн. долларов, тогда как в 2016 году она составила 20,4 млн. долларов.

Как передает Репорт, комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял законопроект об ассигнациях по «Государственным, зарубежным операциям и связанными с ними программам» (SFOPS) на 2018 год. Согласно законопроекту, США окажут финансовую поддержку другим странам на $47,4 млрд., что на $10 млрд. меньше, чем в прошлом году. Сюда входит статья помощи странам, принявших сирийских беженцев.

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Структура бюджетной помощи Армении выглядит следующим образом: $4 млн. — Фонд экономической поддержки и развития, $1,5 млн. — программа международного контроля над наркотиками и правоохранительной деятельности, $700 тыс. — программы по нераспространению оружия массового поражения, борьбе с терроризмом, разминированию и смежным вопросам.