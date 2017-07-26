Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочные рейтинги депозитов банка «МБА-Москва», российской «дочки» Международного банка Азербайджана (МБА), в национальной и иностранной валютах до «В3» с «В2».

Как передает АПА со ссылкой на сообщение агентства, прогноз по рейтингам — «стабильный».

Скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка была ухудшена до «b3» с «b2» и долгосрочная оценка риска контрагента (CRA) — до «B2(cr)» с «B1(cr)».

При этом Moody’s подтвердило краткосрочные рейтинги депозитов «МБА-Москва» — «Not Prime».

Банк «МБА-Москва» учрежден в январе 2002 года. С 2004 года включен в российскую систему страхования вкладов. В настоящее время 100% акций банка принадлежат МБА.