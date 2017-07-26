Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 26 июля установлен на уровне 1.7010 маната, а евро — 1.9798 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 26 июля установлен на уровне 1.7010 маната, а евро — 1.9798 маната.
Дата: 2017/07/26 9:56
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
39
В Шамкире совершено шокирующее самоубийство.
В Ясамальском районе Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар.
В Баку завершился первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Введено временное ограничение движения
Moody’s повысило рейтинги банка
Также в числе желающих получить убежище в 2017 году оказались граждане Армении, Сирии, Вьетнама, Кубы и России
Представитель таможни отказался брать деньги
Любые спекуляции по поводу Азербайджана, и якобы его участии в незаконной перевозке оружия, по-видимому, формируется под влиянием армянской пропаганды
На процессе обвиняемые лица сказали последнее слово