Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР, следует из итогов голосования.

Как передает РИА Новости, за документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3.

Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего на данный момент в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом).

Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого «вмешательства РФ» в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций.

В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.