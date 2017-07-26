Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что написал веселую песню о грустной истории. Об этом, согласно информации Газеты.ру, он написал в твиттере.

«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», — написал Рогозин.

К записи он прикрепил ссылку на видео под названием «Ленка-енка».