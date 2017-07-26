Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил задержанную в стране главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер в членстве в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Как передает РИА Новости, об этом сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Могерини и Ханом в Брюсcеле.

«Amnesty International ведет работу в Турции и свободно это делает. Но их глава — член FETO, связывалась с главарями FETO за границей. Причем тут ее членство в Amnesty? Все, что мы можем сделать, — это ускорить расследование. Вам кажется, что мы пытается препятствовать деятельности Amnesty. Ничего подобного! Но некоторые их члены входят в FETO. Любое проявление нашей реакции на подобные вещи воспринимается как посягательство на права и свободы», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, Европа, США не воспринимают FETO как террористическую организацию, и «в этом проблема». «Мы депортировали двух журналистов, оба были замешаны в шпионаже. В последнее время есть такая мода: журналистов используют как агентов, а когда их ловят, устраивают крик, будто наступил конец света», — добавил Чавушоглу.

Ранее суд в Турции принял решение об аресте Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Они обвиняются в поддержке терроризма.