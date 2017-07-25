Госдепартамент США опроверг сообщения о намерении госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку. Об этом официальный представитель ведомства Хезер Науерт заявила в эфире радиопередачи The Hugh Hewitt Show.

«Тиллерсон намерен остаться в Государственном департаменте», — заявила она, пояснив, что нынешний глава Госдепа видит — ему предстоит много работы, в том числе в связи с ситуацией с Северной Кореей. «Он активно участвует в деятельности госдепартамента», — подчеркнула также Науерт, заметив, что Тиллерсон пользуется «поддержкой» президента Дональда Трампа.

О том, что Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку, сообщил во вторник, 25 июля, американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговоров госсекретаря со своими друзьями.

Источник: РБК