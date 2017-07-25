Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления американского телеканала CNN о поставках Россией оружия «Талибану».

— Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией «Талибана» в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур — надежный инструмент пропаганды, — заявила дипломат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее телеканал опубликовал кадры видеозаписей, на которых можно заметить боевиков с автоматами Калашникова и тяжелыми пулеметами без опознавательных знаков. На основании данных изображений телеканал предположил, что речь может идти о поставках оружия Россией.