Истребитель Королевских военно-воздушных сил Великобритании Typhoon поднялся с территории Румынии на перехват российских Ту-22 над Черным морем, который пролетел «рядом с границами НАТО». Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу ВВС Британии.

«Действуя с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» рядом с Констанцией на побережье Черного моря Typhoon отреагировал на [действия] стратегических бомбардировщиков Ту-22 ВКС России, направлявшихся к югу, вблизи воздушного пространства НАТО», — говорится в сообщении.

Британский истребитель сопроводил российские самолеты, пока они не покинули зону интересов НАТО.