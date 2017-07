На снимках с кухни запечатлены грязный пол, немытое оборудование и (крупным планом) почерневшие детали машины для приготовления мороженого.

Молодой человек из штата Луизиана (США) выложил фотографии с кухни «Макдональдса» несколько дней назад. Снимки появились в «твиттере» пользователя, называющего себя Ником. Подробности рассказал портал Дни.ру.

Посты быстро собрали тысячи репостов и комментариев. По данным издания Daily Mail, после публикации шокирующих снимков Ника уволили с работы. Отмечается, что парень не расстроился, напротив, он заявил, что все произошло согласно его плану.

This came out of McDonald’s ice cream machine in case y’all were wondering… pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14 июля 2017 г.

«Это вылезло из автомата с мороженым, если кому интересно»

«Мило и грязно…»

This is the grease trap for all the people that think I’m lying… pic.twitter.com/fKQjxvKzM5 — nick (@phuckyounick) 16 июля 2017 г.

«Это для всех, кто думает, что я вру»

Since I’m exposing McDonald’s I might as well show y’all what y’all really eating… fresh out the freezer. pic.twitter.com/KZ7Ao1kWsR — nick (@phuckyounick) 18 июля 2017 г.

«Раз уж я решил разоблачить McDonald’s, то, пожалуй, покажу вам, что вы на самом деле едите… свежак, прямо из морозилки».

В комментариях к фото пользователи «Твиттера» разделились на тех, кого увиденное шокировало, и тех, кто заявил, что по одному ресторану нельзя судить о качестве еды в «Макдональдсах» в целом.

How does your tweet about ONE franchise of McDonald’s justifies all McDonald’s?? pic.twitter.com/64ryGc8mG7 — Girinator (@amiegirin) 18 июля 2017 г.

«Как ваш твит об одном ресторане может говорить обо всех «Макдональдсах»??»

Yeah idk what y’all niggas be doin with your machine but our shit stay clean keep us out of this lmfaooo pic.twitter.com/0ml33uGbxK — Keeks (@vote4shmitty) 19 июля 2017 г.

«Не знаю, что надо сделать с автоматом, чтоб он так выглядел, у нас чистый».

This is what it actually looks like if your managers do their jobs. pic.twitter.com/yS5mqCCqin — Daddy James (@christiank24) 22 июля 2017 г.

«Вот как это выглядит, когда менеджеры выполняют свою работу»

Как и следовало ожидать, сотрудники конкурирующих с «Макдональдсом» сетей быстрого питания не заставили себя ждать и тут же поделились фото с чистых кухонь своих ресторанов.

«В это же время в «Вендис»