В Баку завершился первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
На стадионе «Тофик Бахрамов» «Карабах» принимал молдавский «Шериф».
Матч завершился нулевой ничьей.
В Баку завершился первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
На стадионе «Тофик Бахрамов» «Карабах» принимал молдавский «Шериф».
Матч завершился нулевой ничьей.
Дата: 2017/07/25 22:53
Раздел: Азербайджан, Спорт
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