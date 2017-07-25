В Ставропольском крае примерно в семи километрах от МинВод перевернулся большегруз. Об этом пишет издание bloknot-stavropol.ru.

Грузовик упал посреди трассы, частично перекрыв проезжую часть. Водитель в результате аварии серьезно не пострадал. У перевернувшейся фуры азербайджанские госномера. По данным ГИБДД, она перевозила пластиковый груз. Из-за падения на асфальт вылилось топливо из бензобака.

На федеральной трассе «Кавказ» из-за ДТП введено временное ограничение движения. В настоящее время движение в данном направлении затруднено и осуществляется по 1 полосе. На месте происшествия ведутся дорожные работы по устранению последствий. С помощью подъемного крана транспортное средство будет эвакуировано с проезжей части, разлитое топливо смыто пожарными автомашинами, — рассказали в краевом УГИБДД. Сейчас на месте аварии дежурят наряды ДПС.