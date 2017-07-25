Число мигрантов, которые незаконно переправляются из Турции на греческие острова, сократилось на 99% благодаря миграционному соглашению между Анкарой и Брюсселем. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во вторник.

Евросоюз и Турция во вторник провели в Брюсселе встречу на министерском уровне, чтобы обсудить общую повестку и попытаться снизить напряженность в отношениях, возникшую, в частности, на фоне задержаний в Турции представителей академической среды, журналистов и оппозиционных политиков. В заседании приняли участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

«Сегодня мы обсудили миграцию. Благодаря миграционному соглашению на 99% уменьшилось число мигрантов, которые незаконно перебираются из Турции на греческие острова», — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Могерини и Ханом в Брюселе. Трансляцию ведет телеканал TRT.

Он добавил, что обсудил с представителями ЕС сотрудничество по энергетике и борьбе с терроризмом. «Кризисы в Катаре, Сирии, Ливии, на Украине – все это мы тоже обсудили. У нас нет разницы во взглядах на эти темы», — добавил турецкий министр.

Касаясь задержания в Турции депутатов от оппозиционных партий и журналистов, Чавушоглу обвинил задержанных в поддержке терроризма. «У нас избранный парламент, но среди депутатов есть те, кто передает оружие террористам. Среди журналистов есть те, кто оказывает поддержку террористам. Кто бы не поддерживал FЕТО (организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), хоть журналист, хоть представитель другой профессии, с этим что-то нужно делать, иначе проблемы будут возрастать. Мы создали комиссию по рассмотрению апелляций госслужащих, уволенных в рамках режима ЧП, делаем другие шаги, хотим продолжать и дальше гармонично сотрудничать с ЕС», — добавил Чавушоглу.