Согласно отчету израильского министерства здравоохранения, в Израиле ежегодно умирают от ожирения и неправильного питания около 10 тысяч человек, что составляет 23% от общего числа смертей в стране.

Кроме того, Израиль находится на одном из ведущих мест в мире по употреблению сахара. Согласно отчету, 41% девочек-подростков и 45% мальчиков ежедневно употребляют сладкие напитки.

Также в отчете отмечается, что свыше 50% населения страдают излишним весом, а 10% — диабетом. 30% детей от 7 класса и старше также страдают ожирением.

Источник: newsru.co.il.