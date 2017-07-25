Турция по-прежнему должна выполнить пять условий для того, чтобы Евросоюз мог отменить визовый режим для турецких граждан, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, сообщает РИА Новости.

Во вторник в Брюсселе прошло министерское заседание Турция — ЕС, в котором приняли участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

«Мы также обсудили визовую либерализацию. Наш сигнал ясен: мы выполним свою часть договоренностей, когда Турция выполнит все остающиеся условия. Мы готовы поддержать Турцию в выполнении этой последней, но трудной задачи, речь идет о пяти условиях из 72», — сказал Хан.

ЕС и Турция в марте 2016 года согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, по условиям которого Евросоюз выразил готовность уже летом 2016 года ввести для турецких граждан безвизовый режим при выполнении Турцией соответствующих условий. С тех пор ЕК подготовила несколько докладов о прогрессе в ходе отмены виз для Турции, где неизменно значились пять условий, которые Анкаре все еще предстоит выполнить. В их числе упоминалось внесение изменений в антитеррористическое законодательство Турции.

Это условие стало главным камнем преткновения: турки наотрез отказались обсуждать эту возможность, указывая на соображения национальной безопасности. При этом президент Турции Тайип Эрдоган грозил ЕС отказом от миграционного соглашения, если гражданам его страны не предоставят безвизовый режим.