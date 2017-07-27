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Дэниел Крэйг возвращается в бондиану

Британский актер Дэниел Крэйг вновь сыграет агента 007 Джеймса Бонда, сообщает Газета.ру со ссылкой на The New York Times.

Как рассказали источники, возвращение Крэйга в бондиану – решенный вопрос.

Ранее компании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions заявили, что юбилейный, 25-й фильм про агента 007 выйдет в Северной Америке в ноябре 2019 года. Они отметили, что режиссер и актерский состав, а также другие прокатные даты будут объявлены позднее.

В одном из интервью Крэйг резко высказывался о своем дальнейшем участии в бондиане. Впоследствии он уточнил, что был очень уставшим во время той беседы и что рассмотрит возможность возвращения во франшизу.

Дата: 2017/07/27 0:36

Раздел: Life-style

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