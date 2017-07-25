Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Гаджигабульского промышленного квартала.

Как передает АПА-Экономикс, в целях оказания поддержки малому и среднему предпринимательству на территории Гаджигабульского промышленного квартала будут созданы производственные и перерабатывающие предприятия в ненефтяной сфере, а также обслуживающие предприятия. Управление и регулирование деятельностью Гаджигабульского промышленного квартала поручено ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок принять необходимые меры, связанные с выделением на территории Гаджигабульского района земельного участка площадью 20 гектаров для деятельности Гаджигабульского промышленного квартала. Министерству экономики поручено принять необходимые меры в целях обеспечения оказания других услуг для создания внешней и внутренней инфраструктуры (электроэнергии и тепловой энергии, газа, воды, канализации, связи, транспорта, противопожарной охраны, производственного назначения, административных, социальных и других инфраструктурных объектов) Гаджигабульского промышленного квартала и эффективного осуществления предпринимательской деятельности.