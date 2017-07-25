За последнюю неделю, некоторые чешские СМИ опубликовали клеветническую и недостоверную информацию о доставке оружия на Ближний Восток через Азербайджан, говорится в заявлении посольства Азербайджана в Чехии. Следует отметить, что Азербайджан тесно сотрудничает с НАТО, и в том числе с США, в рамках борьбы с международным терроризмом и радикальными группами, а также помогает Альянсу в транспортировке оружия для реализации миротворческой миссии в Афганистане и других странах. В то же время Азербайджан расширяет двустороннее сотрудничество со многими странами в целях повышения возможностей для защиты своих границ, говорится в заявлении, где особо отмечено, что в настоящее время более 20% территории Азербайджана оккупировано армянскими вооруженными силами. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по немедленному освобождению захваченных территорий Азербайджана, которые игнорируются Арменией, говорится в заявлении, текст которого приводит Тренд.

Любые спекуляции по поводу Азербайджана, и якобы его участии в незаконной перевозке оружия, по-видимому, формируется под влиянием армянской пропаганды, говорится в статье. Международные эксперты хорошо знают, где Азербайджан покупает оружие, говорится в заявлении, где также выражается сожаление, что некоторые чешские СМИ перепечатали провокационную информацию, которая появилась в болгарских источниках, таких как газета «Труд» и позже была распространена армянскими СМИ.

Таким образом, информация о том, что Silk Way Airlines участвует в перевозке военной техники, является не более чем неудачной попыткой дезинформации, говорится в заявлении. Абсурдность подобной информации подчеркивает, тот факт, что по дипломатическим каналам невозможно перевезти оружие, без специального разрешения на транзит военной техники, говорится в заявлении.

«Авиакомпания Silk Way является ведущим авиаперевозчиком Азербайджана, приобретшим международную репутацию за свои надежные, эффективные и прозрачные операции во всем мире в полном соответствии с соответствующими положениями Международной организации гражданской авиации IATA/ICAO.

Это хорошо зарекомендовавшая себя международная практика, согласно которой авиаперевозчики опасных грузов соблюдают режим контроля над вооружениями и соответствующие правила IATA/ICAO. Кроме того, компании-перевозчики также получают подробную информацию о соответствующих грузах, которая предоставляется через дипломатические каналы странами-отправителями и получателями в соответствии с процедурами дипломатического оформления», — говорится в заявлении.