Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе обвиняемые лица сказали последнее слово.

Обвиняемый бывший главный бухгалтер ПО «Бакинская телефонная сеть» Анар Мустафаев сказал, что не признает обвинения, выдвинутые в его отношении. По его словам, факты о завышении цен на кабель, которые выявило Министерство финансов, безосновательны: «Во время процесса мы подняли ходатайство о том, чтобы были допрошены сотрудники Минфина. Однако к сожалению это ходатайство удовлетворено не было. Я могу доказать, что материалы проверки, которые составил Минфин, полностью формальные. Это все сделано по поручению. Моя вина заключается в том, что я получал дополнительную зарплату и не платил за это налогов. Поэтому я сказал адвокатам, чтобы они не просили оправдать меня. Я будут оправдан».

А.Мустафаев попросил суд вынести в его отношении справедливое решение.

Бывший начальник управления «Optik Qurğular», обвиняемый Намазали Мамедов в своем последнем слове рассказал о проведенной работе, подчеркнул, что является автором около 20 книг. Он представил суду свои книги. Н.Мамедов сказал, что не согласен с предъявленными ему обвинениями и всегда оставался верным государству: «Предъявленные обвинения ко мне не относятся. Я сделал многое для родины. Прошу у суда меня оправдать».

Другой обвиняемый, бывший директор ООО «Rabitə Mülki Tikinti» Эмин Мамедов в своем выступлении сказал, что 35 лет работает в сфере связи, за период своей работы не нарушал закон: «В чем я провинился? Меня обвиняют в завышении цен. В частных организациях могут сколько угодно завышать цену».

Э.Мамедов также попросил оправдать его. Затем с последним словом выступил обвиняемый Гамер Бейбалаев.

Затем судебная коллегия удалилась на совещание. Завтра будет объявлен приговор.

Напомним, на процессе 19 июля обвиняемые Видади Зейналов, Мухаммед Мамедов, Бейтулла Гусейнов, Огтай Рустамов произнесли последнее слово.

Выступивший на заседании государственный обвинитель потребовал лишить свободы В.Зейналова на 14 лет, Б.Гусейнова – на 15 лет, А.Мустафаева – на 8 лет, Г.Бейбалаева – на 10 лет, Э.Мамедова и Н.Мамедова – на 12 лет каждого. Прокурор попросил назначить условное осуждение на 5 лет 11 месяцев и 11 дней для обвиняемых М.Мамедова, Дж.Джафарова, С.Гумбатова, Б.Велиева и О.Рустамова.

Гособвинитель потребовал возместить ущерб за счет имущества обвиняемых, на которое наложен арест.

Отметим, обвиняемые в 2004-2015 годах в составе организованной группы использовали свое служебное положение в корыстных целях, превышали служебные полномочия.

Было установлено, что обвиняемые путем разбоя, оказания психического давления и угрозы арестом и распространением позорящей информации, отняли у 162 пострадавших имущество на сумму 18 миллионов 437 тысячи манатов, в том числе денежные средства в размере 6 миллионов 449 тысяч манатов, ювелирные изделия и недвижимое имущество на сумму 5 миллионов 693 тысячи манатов. Помимо этого, было установлено, что обвиняемые в качестве взяток получили наличные денежные средства на общую сумму 5 миллионов 295 тысяч манатов, а также, злоупотребив должностными полномочиями, присвоили один миллион манатов денежных средств, выделенных из госбюджета для исполнения ими своих служебных обязанностей.

В целях компенсации нанесенного обвиняемым ущерба наложен арест на имущество, принадлежащее Субахиру Гурбанову, Теймуру Гулиеву, Натаван Мирватовой, Физули Алиеву, Зауру Мамедову, Натигу Алиеву и т.д. на общую сумму 21 миллион 528 тысяч манатов. В том числе на недвижимое имущество стоимостью 20 миллионов 971 тысяча манатов, автомобили стоимостью 272 тысячи манатов, ювелирные украшения стоимостью 42 тысячи манатов и наличными – 88 тысяч манатов, 88 тысяч долларов США и 5 тысяч евро.

Обвиняемым было предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям), 178.3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 1813.2, (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2. (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4. (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2. (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1., 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 320.1, 320.2 (подделка официальных документов), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) УК АР. Уголовное дело в их отношении было выделено в отдельное производство.