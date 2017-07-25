Власти Украины распорядились о ликвидации авиаконцерна «Антонов»

Правительство Украины постановило ликвидировать государственный авиастроительный концерн «Антонов». Об этом говорится в документе украинского кабмина.

Также создается комиссия по ликвидации «Антонова», которую возглавит замминистра экономического развития и торговли Украины Бровченко Юрий.

«Председателю комиссии [предписывается] обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна, и представления в двухмесячный срок требований кредиторами; в трехмесячный срок кабинету министров Украины ликвидационный баланс концерна», — отмечается в документе.

Как сообщает телеканал «112 Украина», такое решение связано с передачей предприятий концерна «Укроборонпрому».