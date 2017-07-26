Как стало известно, злоумышленникам удалось проникнуть в дом 29-летней звезды сериалов «Сплетница» и «Говорящая с призраками» — актрисы Хилари Дафф, и вынести оттуда ювелирные изделия на сумму в несколько сотен тысяч долларов.

Как пишет издание 7Дней, грабители, ворвавшиеся в особняк актрисы, расположенный в Беверли Хиллз, видимо, действовали по наводке. Они явно знали, где искать бриллианты и прочие дорогостоящие украшения актрисы. К тому же, им удалось каким-то образом «обойти» систему охраны, поскольку никакого сигнала тревоги не было.

«Это происшествие напугало и очень обеспокоило Хилари и ее близких, которых во время ограбления, к счастью, не было дома. Актриса рада, что никто из прислуги и ее питомцев также не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работает полиция», — сообщил официальный представитель актрисы.

Едва ли не самое обидное в этой истории то, что воры, по всей видимости, узнали о том, что в доме никого нет … от самой Хилари! Дело в том, что она со своими близкими, включая 5-летнего сына Люку, в настоящее время находится на отдыхе в Канаде. И актриса, желая порадовать своих поклонников, каждый день выкладывала с социальной сети фотоотчет о своем отпуске — множество снимков с комментариями. Именно так, всем, включая грабителей, стало известно, что и она, и все члены ее семьи находятся в другой стране.