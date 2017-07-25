Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости.

«Мы с РФ сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство», — сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей «Партии справедливости и развития» во вторник в Анкаре. Турецкий лидер не уточнил, когда и под каким именно документом были поставлены подписи. Накануне он заявил, что переговоры с РФ о поставках С-400, в основном, завершены.

Эрдоган добавил, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность, и должна это делать.

«А если есть возможность совместного производства (систем ПВО) – то это всегда предпочтительно. Но если мы не можем годами осуществить подобное с США, то мы сами будем искать решение. Греция использует С-300, и США это не волнует. А почему их волнует наше сотрудничество с Россией?», — сказал он.