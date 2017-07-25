За первое полугодие 2017 года 713 иностранцев подали заявление на предоставление им в Чехии убежища, что на 52 заявителя меньше, чем за тот же период 2016 года. Об этом сообщает «Радио Прага» со ссылкой на доклад миграционного отдела МВД Чешской Республики.

Как отмечается в сообщении, наибольшее число прошений поступило от граждан Украины – 254. На втором месте – граждане Азербайджана – 56 заявлений, на третьем месте – граждане Грузии (52). Также в числе желающих получить убежище в 2017 году оказались граждане Армении, Сирии, Вьетнама, Кубы и России. Значительно сократилось по сравнению с прошлым годом численность граждан Ирака: в этом году ими было подано 17 заявлений, в то время как в прошлом году этот показатель достиг 131. Это было связано с закрытием правительством гуманитарного проекта переселения в Чехию иракских христиан, часть из которых предпочла переехать из ЧР в ФРГ, — указывается в сообщении.