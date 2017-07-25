«По версии следствия, 18 июня житель Азербайджана, находясь на автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр, предложил 900 рублей сотруднику таможни, чтобы тот пропустил его багаж без надлежащего таможенного оформления. Представитель таможни отказался брать деньги», — отметил источник.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.