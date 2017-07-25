В Махачкале возбудили уголовное дело в отношении жителя Азербайджанской Республики за покушение на дачу взятки сотруднику таможни, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.38-летний азербайджанец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
«По версии следствия, 18 июня житель Азербайджана, находясь на автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр, предложил 900 рублей сотруднику таможни, чтобы тот пропустил его багаж без надлежащего таможенного оформления. Представитель таможни отказался брать деньги», — отметил источник.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.