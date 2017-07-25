Еще одна причина, однозначно влияющая на образовательный процесс в школах — приемные экзамены в вузы.

Известно, что последние 25 лет в Азербайджане прием в высшие учебные заведения проводится централизованно, через тестирование. В 90-е годы ХХ столетия эта форма себя оправдывала, показав положительные стороны процесса, благодаря этой форме были ликвидированы негативные стороны в ходе приемных экзаменов — такие как коррупция, протекционизм, занижение (из-за целого ряда объективных и необъективных причин) оценок экзаменуемых. К причинам этим можно отнести усталость – как следствие нескольких часов интенсивной работы, невнимательность экзаменатора, а также возможное его предвзятое отношение к опрашиваемой личности, ошибочное или, наоборот, личное суждение преподавателя в отношении задаваемого вопроса и так далее.

С другой стороны, частая смена учебных программ, учебников и пособий в первые годы, когда страна обрела независимость, не могла положительно сказаться на качестве образования и процессе обучения в целом. Именно в это время внедрение единого приемного экзамена в Азербайджане, постепенный рост доверия к нему общества, помогли преодолеть многие проблемы. И главным достижением стало то, что квалифицированные, знающие педагогистали востребованы в обществе в качестве репетиторов, что позволило им остаться в школах, а не уйти в бизнес структуры.

Но, с другой стороны, эти высококвалифицированные кадры фактически потеряли интерес к количеству рабочих часов, так как зарплата в государственных школах ни в какое сравнение не шла с той суммой, которую они получали за свой нелегкий труд в качестве репетитора. Эти освобожденные часы в школах отдавались менее квалифицированным педагогам, попросту отсиживающим впустую свое рабочее время.

В результате образовался порочный круг — довольных учителей, получающих зарплату, не соответствующую их знаниям и умениям, и учеников, бегающих по репетиторам только по «нужным» предметам. И все это происходило с благословения родителей.

Но постепенно, в связи со стабилизацией подхода к образованию, с появлением новых требований и парадигм тестовая система стала выявлять многие проблемы, присущие этой форме проверки знаний.

Оказалось, у учащихся явно стало просматриваться — и с каждым годом все сильнее и сильнее — отсутствие навыков устного изложения, способности выражения своих мыслей в письменном виде. Попытки ввести пару троек заданий, требующих письменного решения, не произвели должного результат. Правда, изменение в этом году формы проведения экзаменов для учеников девятых классов (двухэтапный подход, введение в некоторых случаях обязательной сдачи эссе, подача большего числа открытых тестовых заданий), можно считать положительным фактором, который, думается, окажет влияние на весь процесс учебной деятельности школы.

Но, тем не менее, чтобы процесс имел действительное влияние, нужен постоянный мониторинг ходе в процесса обучения, а не в конце учебной деятельности. Эссе должны обсуждаться в классах, каждый ученик должен уметь высказать не только свою точку зрения, но так же и обосновывать свои суждения о работах товарищей, а так же уметь выслушивать критику в свой адрес.

В этом случае развиваются как письменные, так и устные навыки, а это умение никакими тестами не уже проверишь.

Ослаблению интереса к обучению в школе также способствует, как парадоксально это не звучало бы, и бурное развитие информационных технологий, использование научно-технических средств в обучении. Стремительное развитие этой отрасли, открывающее широкие возможности для обучения дает возможность каждому ученику самостоятельно, через дистанционное обучение, или онлайн курсы получить необходимые знания.

С другой стороны, сегодня, на начальном этапе своего развития, информационная среда стала, во многом, отрицательно влиять на здоровье и психику молодого поколения. Информационный поток, обрушившись на молодые, еще слабые плечи молодежи с неокрепшей нервной системой, слабой идеологией и небогатым мировоззрением, порождает целое поколение школьников, интересы которых весьма далеки от школьных предметов. Отсюда пассивность, отсутствие интереса к обучению, агрессивность поведения, и, в то же время, неуважение к моральным ценностям общества, а так же к этическим нормам поведения. Это, в первую очередь, происходит от того, что в социальных сетях отсутствует элементарный фильтр новостей, встречаются статьи любого порядка, пропагандирующие порок, насилие, зло и все это в интерпретации, близкой по духу к бунтарскому характеру молодежи.

Учитывая все это, социальные сети сегодня стали ареной борьбы за умы подрастающего поколения, формирования сознания молодежи в нужном кому-то русле. Именно социальные сети сегодня формируют общественное мнение, а так же могут управлять глобальными процессами, происходящими в обществе. Главная задача родителей и школы в этот сложный период — не потерять свое влияние среди учащихся, дать им правильный ориентир в этом информационном потоке. Особую актуальность сегодня приобретает воспитания у учащихся критического мышления.

Критически мыслящий человек — как показывает практика — имеет твердую, устойчивую психику, не поддается на провокации, его трудно отвратить от личных убеждений. Такой человек твердо оценивает ситуацию, имеет свою точку зрения, придерживается в повседневной жизни своих устойчивых нравственных и моральных принципов. Это особенно важно в сегодняшнем сложном и взрывоопасном мире, особенно в странах, находящихся на переходном этапе своего развития, отстаивающих личную индивидуальность, независимость и уникальность. Именно уникальность, непохожесть и индивидуальность стран и народов нивелируется через социальные сети, подводя всех под единые стандарты, которыми легко манипулировать.

И как показывает недавний исторически опыт некоторых арабских и стран СНГ, такими молодыми людьми, полностью зависимыми от социальных сетей, легко управлять, заставить, помимо их воли, стать активными участниками различных общественных событий или как модно их сегодня называть флешмобов.

Что же такое это критическое мышление? Одно время мне выпала возможность участвовать в работе международной конференции по работе с одаренными детьми в Москве. В работе конференции участвовали несколько ведущих педагогов из США и Европы. На своих семинарах, которые они проводили в одной из московских школ, педагоги эти показали нам несколько практических приемов по активизации учебной деятельности учащихся, несколько методов критического подхода к изучаемой теме, и воспитанию учащихся неординарно мыслить.

Например, предлагалось найти несколько положительных свойств всех окружающих предметов, а затем — столько же отрицательных. Затем задание усложнялись: ученики должны были найти уже несколько положительных и отрицательных свойств этого предмета для себя лично, для своей семьи и так далее. Предлагалось задать неординарный вопрос по заданной теме и многое другое. Кстати, особо следует отметить, что результат работы класса также оценивался не учителем, а самими учащимися по принципу различных методов, и шкал.

В дальнейшем мы в своей практической работе в различных учебных заведениях Азербайджана на протяжении последних лет неоднократно применяли элементы этого опыта, видоизменив их. Например, у нас эта же работа происходила уже не с предметами, а с явлениями природы (дождь, снег, потоп), какими-то событиями (рождение, смерть, война), чувствами (любовь, страх, радость) и так далее. Вначале, ученикам кажется очень легким заданием, но когда они начинают задумываться над вторым, третьим или пятым положительным или отрицательным свойством, например «страха», «дождя» или «рождения человека» — для себя лично, для семьи, страны и всего человечества — это уже довольно тяжелый умственный труд, заставляющий по-новому взглянуть на, казалось бы, обыденные вещи.

А вот и еще одно задание, которое мы часто используем в работе с учащимся для активизации их умственной деятельности: найти наиболее неординарный вопрос своему кумиру. Причем, здесь поощряются только весьма корректные и неординарные вопросы. Лучшие вопросы сами ученики отмечают аплодисментами. Таким образом, в процессе этих занятий ученики проявляют активность, критически оценивают ответы своих друзей, учатся аргументировать свою позицию, защищать свои взгляды.

В качестве других примеров можно привести наши оригинальные идеи, помогающие в работе над активизацией критического мышления учащихся. Одна из них — Стенд оригинальных идей. Эта работа, проводимая мною на протяжении двух лет в Современном Образовательном Комплексе им. Гейдара Алиева в Баку, была очень положительной — с точки зрения развития критического мышления. Предлагалась оригинальная идея, часто просто утопическая, фантастическая, но заманчивая: например, построить мост от Земли до Луны. В проекте могли участвовать не только ученики из какого-то определенного класса, но и вся школа. К этой работе, как показала практика, подключались не только ученики школы, но и члены их семьи – братья, сестры, родители и даже учителя школы. В течении целого месяца ученики могли вывешивать на этом стенде свои проекты, чертежи, рассказы и идеи. Самые оригинальные проекты особо отмечались в конце каждого месяца. Все это показывает положительные стороны применения уроков критического мышления на активизацию учебного процесса.

Главный критерий — чем больше ученики выражают свои мысли в письменном виде, тем скорее у них развивается критическое мышление, независимость суждений. Именно поэтому, не зависимо от изучаемого предмета — будь то математика, физика, история или литература — ученики нашей школы раз в два месяца пишут эссе по всем предметам. Причем, на самые обычные темы, например, что я узнал за этот месяц нового в данном предмете, что мне больше всего понравилось, что я хотел бы дополнительно узнать, и так далее. Причем, от них не требуется написание формул или теорем, ученик просто описывает свой мыслительный процесс, а также возможность его применения на практике.

Практика показывает, что пишущий человек — всегда активен: он всегда мыслит самостоятельно и пользуется при этом всем имеющимся у него багажом знаний, он выстраивает достойную аргументацию для подкрепления своего мнения. Хорошая письменная работа содержит в себе поиск решения проблемы, тем более, что есть возможность ее публичного обсуждения. Кроме того, письменная работа по природе имеет социальную направленность, так как пишущий человек всегда ориентируется на читателя.

Кстати, именно для развития этих качеств и внедрена проводимая сегодня в школах работа на основе куррикулума, столь критикуемая в обществе. А критика была вполне обоснованной, потому что данная программа внедрялась спонтанно еще в 2009 году, словно бросались семена в неподготовленную почву: не были учтены настроения общества, которое не понимало значения новой политики образования. И, самое главное, учителя были поставлены в неловкое положение, от них требовалось преподавать по-новому, а в руках не было ни новых учебников, ни методических пособий, разработанных на основе требований куррикулума.

Думается, критическое мышление – это то, что позволит нам успешно справляться с требованиями XXI века, поможет глубже понять то, что мы изучаем и делаем. Это способ мышления, позволяющий ставить под сомнение поступающую информацию, и собственные убеждения.

Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе — необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества. С чем мы полностью согласны.

Стремительное развитие информационных технологий, доступность знаний через интернет, новые формы дистанционного обучения, онлайн-лекции, конференции и семинары ведущих профессоров в самых престижных учебных заведениях, и многое другое, позволяют сделать образование и получение знаний, умений и навыков не чем-то недосягаемым, а формой услуги, доступной и удобной каждому в зависимости от его способностей и знаний. И поэтому, проведение многоступенчатых мониторингов, выпускных и приемных экзаменов, проверяющих только одну сторону деятельности учащихся, знания предмета, которые они приобретают не только в школах, но у репетиторов, не способствует развитию у учащихся необходимых качеств современной личности.

Не секрет, что сегодня работодатель редко смотрит на диплом соискателя, это уже вчерашний день. Его больше интересуют умения и навыки работника, уровень компетенции, умение общения и убеждения. Эти качества никакими дипломами — даже выданными в самых престижных вузах — не приобретешь. Учитывая все это, приемные экзамены в вузы должны в корне видоизменится, стать частью учебного процесса в школе. Систематически, несколько раз в год должны проходить проверки уровня развития каждого учащегося школы — на основе пройденного на данный момент материала и по полученным результатам. Следует давать рекомендации по коррекции образовательного процесса для руководителей школ и органов образования, родителям учащихся и даже ректорам вузов, предоставляя им списки наиболее перспективных учеников школ по всей стране, показывающих стабильные результаты на протяжении нескольких лет. Причем, особо следует отметить, что в оценке работы учащегося часто его успехи, успеваемость по какому-то предмету может и не стать решающей в выборе окончательного решения.

Сейчас на передовые позиции выходят гражданская позиция, критичность и креативность мышления, оригинальность взглядов, и так далее. И контингент вузов можно будет таким образом формировать в течении нескольких лет — через различные конкурсы, олимпиады, исследовательские и творческие работы.

Если это удастся претворить все задуманное в жизнь, мы освободимся не только от ненужной нервотрепки учащихся во время вступительных экзаменов, когда один день, иногда случайность, (болезнь в день экзамена, несчастья в семье, потеря удостоверения личности, или просто апатия) определяют всю дальнейшую судьбу ученика, фактически перечеркивает одиннадцать лет его обучения в школе, но и оздоровим общеобразовательную школу.

Выпускные экзамены должны стать закономерным итогом предыдущих успехов ученика, его ежегодных стабильно высоких результатов. Этим мы не только решим столь болезненное явление, как посещаемость старшеклассниками занятий, но и освободимся от параллельной школы в виде репетиторства. Именно возврат учащихся в классы, отказ от репетиторства, так как прием в вузы, напрямую будут зависеть от стабильной ежедневной работы школы, освободят ее от многих негативных явлений.

Рагим Гусейнов – кандидат педагогических наук, доцент, директор школы 193, член союза писателей Азербайджана

Еще одна причина, однозначно влияющая на образовательный процесс в школах — приемные экзамены в вузы.

Известно, что последние 25 лет в Азербайджане прием в высшие учебные заведения проводится централизованно, через тестирование. В 90-е годы ХХ столетия эта форма себя оправдывала, показав положительные стороны процесса, благодаря этой форме были ликвидированы негативные стороны в ходе приемных экзаменов — такие как коррупция, протекционизм, занижение (из-за целого ряда объективных и необъективных причин) оценок экзаменуемых. К причинам этим можно отнести усталость – как следствие нескольких часов интенсивной работы, невнимательность экзаменатора, а также возможное его предвзятое отношение к опрашиваемой личности, ошибочное или, наоборот, личное суждение преподавателя в отношении задаваемого вопроса и так далее.

С другой стороны, частая смена учебных программ, учебников и пособий в первые годы, когда страна обрела независимость, не могла положительно сказаться на качестве образования и процессе обучения в целом. Именно в это время внедрение единого приемного экзамена в Азербайджане, постепенный рост доверия к нему общества, помогли преодолеть многие проблемы. И главным достижением стало то, что квалифицированные, знающие педагогистали востребованы в обществе в качестве репетиторов, что позволило им остаться в школах, а не уйти в бизнес структуры.

Но, с другой стороны, эти высококвалифицированные кадры фактически потеряли интерес к количеству рабочих часов, так как зарплата в государственных школах ни в какое сравнение не шла с той суммой, которую они получали за свой нелегкий труд в качестве репетитора. Эти освобожденные часы в школах отдавались менее квалифицированным педагогам, попросту отсиживающим впустую свое рабочее время.

В результате образовался порочный круг — довольных учителей, получающих зарплату, не соответствующую их знаниям и умениям, и учеников, бегающих по репетиторам только по «нужным» предметам. И все это происходило с благословения родителей.

Но постепенно, в связи со стабилизацией подхода к образованию, с появлением новых требований и парадигм тестовая система стала выявлять многие проблемы, присущие этой форме проверки знаний.

Оказалось, у учащихся явно стало просматриваться — и с каждым годом все сильнее и сильнее — отсутствие навыков устного изложения, способности выражения своих мыслей в письменном виде. Попытки ввести пару троек заданий, требующих письменного решения, не произвели должного результат. Правда, изменение в этом году формы проведения экзаменов для учеников девятых классов (двухэтапный подход, введение в некоторых случаях обязательной сдачи эссе, подача большего числа открытых тестовых заданий), можно считать положительным фактором, который, думается, окажет влияние на весь процесс учебной деятельности школы.

Но, тем не менее, чтобы процесс имел действительное влияние, нужен постоянный мониторинг ходе в процесса обучения, а не в конце учебной деятельности. Эссе должны обсуждаться в классах, каждый ученик должен уметь высказать не только свою точку зрения, но так же и обосновывать свои суждения о работах товарищей, а так же уметь выслушивать критику в свой адрес.

В этом случае развиваются как письменные, так и устные навыки, а это умение никакими тестами не уже проверишь.

Ослаблению интереса к обучению в школе также способствует, как парадоксально это не звучало бы, и бурное развитие информационных технологий, использование научно-технических средств в обучении. Стремительное развитие этой отрасли, открывающее широкие возможности для обучения дает возможность каждому ученику самостоятельно, через дистанционное обучение, или онлайн курсы получить необходимые знания.

С другой стороны, сегодня, на начальном этапе своего развития, информационная среда стала, во многом, отрицательно влиять на здоровье и психику молодого поколения. Информационный поток, обрушившись на молодые, еще слабые плечи молодежи с неокрепшей нервной системой, слабой идеологией и небогатым мировоззрением, порождает целое поколение школьников, интересы которых весьма далеки от школьных предметов. Отсюда пассивность, отсутствие интереса к обучению, агрессивность поведения, и, в то же время, неуважение к моральным ценностям общества, а так же к этическим нормам поведения. Это, в первую очередь, происходит от того, что в социальных сетях отсутствует элементарный фильтр новостей, встречаются статьи любого порядка, пропагандирующие порок, насилие, зло и все это в интерпретации, близкой по духу к бунтарскому характеру молодежи.

Учитывая все это, социальные сети сегодня стали ареной борьбы за умы подрастающего поколения, формирования сознания молодежи в нужном кому-то русле. Именно социальные сети сегодня формируют общественное мнение, а так же могут управлять глобальными процессами, происходящими в обществе. Главная задача родителей и школы в этот сложный период — не потерять свое влияние среди учащихся, дать им правильный ориентир в этом информационном потоке. Особую актуальность сегодня приобретает воспитания у учащихся критического мышления.

Критически мыслящий человек — как показывает практика — имеет твердую, устойчивую психику, не поддается на провокации, его трудно отвратить от личных убеждений. Такой человек твердо оценивает ситуацию, имеет свою точку зрения, придерживается в повседневной жизни своих устойчивых нравственных и моральных принципов. Это особенно важно в сегодняшнем сложном и взрывоопасном мире, особенно в странах, находящихся на переходном этапе своего развития, отстаивающих личную индивидуальность, независимость и уникальность. Именно уникальность, непохожесть и индивидуальность стран и народов нивелируется через социальные сети, подводя всех под единые стандарты, которыми легко манипулировать.

И как показывает недавний исторически опыт некоторых арабских и стран СНГ, такими молодыми людьми, полностью зависимыми от социальных сетей, легко управлять, заставить, помимо их воли, стать активными участниками различных общественных событий или как модно их сегодня называть флешмобов.

Что же такое это критическое мышление? Одно время мне выпала возможность участвовать в работе международной конференции по работе с одаренными детьми в Москве. В работе конференции участвовали несколько ведущих педагогов из США и Европы. На своих семинарах, которые они проводили в одной из московских школ, педагоги эти показали нам несколько практических приемов по активизации учебной деятельности учащихся, несколько методов критического подхода к изучаемой теме, и воспитанию учащихся неординарно мыслить.

Например, предлагалось найти несколько положительных свойств всех окружающих предметов, а затем — столько же отрицательных. Затем задание усложнялись: ученики должны были найти уже несколько положительных и отрицательных свойств этого предмета для себя лично, для своей семьи и так далее. Предлагалось задать неординарный вопрос по заданной теме и многое другое. Кстати, особо следует отметить, что результат работы класса также оценивался не учителем, а самими учащимися по принципу различных методов, и шкал.

В дальнейшем мы в своей практической работе в различных учебных заведениях Азербайджана на протяжении последних лет неоднократно применяли элементы этого опыта, видоизменив их. Например, у нас эта же работа происходила уже не с предметами, а с явлениями природы (дождь, снег, потоп), какими-то событиями (рождение, смерть, война), чувствами (любовь, страх, радость) и так далее. Вначале, ученикам кажется очень легким заданием, но когда они начинают задумываться над вторым, третьим или пятым положительным или отрицательным свойством, например «страха», «дождя» или «рождения человека» — для себя лично, для семьи, страны и всего человечества — это уже довольно тяжелый умственный труд, заставляющий по-новому взглянуть на, казалось бы, обыденные вещи.

А вот и еще одно задание, которое мы часто используем в работе с учащимся для активизации их умственной деятельности: найти наиболее неординарный вопрос своему кумиру. Причем, здесь поощряются только весьма корректные и неординарные вопросы. Лучшие вопросы сами ученики отмечают аплодисментами. Таким образом, в процессе этих занятий ученики проявляют активность, критически оценивают ответы своих друзей, учатся аргументировать свою позицию, защищать свои взгляды.

В качестве других примеров можно привести наши оригинальные идеи, помогающие в работе над активизацией критического мышления учащихся. Одна из них — Стенд оригинальных идей. Эта работа, проводимая мною на протяжении двух лет в Современном Образовательном Комплексе им. Гейдара Алиева в Баку, была очень положительной — с точки зрения развития критического мышления. Предлагалась оригинальная идея, часто просто утопическая, фантастическая, но заманчивая: например, построить мост от Земли до Луны. В проекте могли участвовать не только ученики из какого-то определенного класса, но и вся школа. К этой работе, как показала практика, подключались не только ученики школы, но и члены их семьи – братья, сестры, родители и даже учителя школы. В течении целого месяца ученики могли вывешивать на этом стенде свои проекты, чертежи, рассказы и идеи. Самые оригинальные проекты особо отмечались в конце каждого месяца. Все это показывает положительные стороны применения уроков критического мышления на активизацию учебного процесса.

Главный критерий — чем больше ученики выражают свои мысли в письменном виде, тем скорее у них развивается критическое мышление, независимость суждений. Именно поэтому, не зависимо от изучаемого предмета — будь то математика, физика, история или литература — ученики нашей школы раз в два месяца пишут эссе по всем предметам. Причем, на самые обычные темы, например, что я узнал за этот месяц нового в данном предмете, что мне больше всего понравилось, что я хотел бы дополнительно узнать, и так далее. Причем, от них не требуется написание формул или теорем, ученик просто описывает свой мыслительный процесс, а также возможность его применения на практике.

Практика показывает, что пишущий человек — всегда активен: он всегда мыслит самостоятельно и пользуется при этом всем имеющимся у него багажом знаний, он выстраивает достойную аргументацию для подкрепления своего мнения. Хорошая письменная работа содержит в себе поиск решения проблемы, тем более, что есть возможность ее публичного обсуждения. Кроме того, письменная работа по природе имеет социальную направленность, так как пишущий человек всегда ориентируется на читателя.

Кстати, именно для развития этих качеств и внедрена проводимая сегодня в школах работа на основе куррикулума, столь критикуемая в обществе. А критика была вполне обоснованной, потому что данная программа внедрялась спонтанно еще в 2009 году, словно бросались семена в неподготовленную почву: не были учтены настроения общества, которое не понимало значения новой политики образования. И, самое главное, учителя были поставлены в неловкое положение, от них требовалось преподавать по-новому, а в руках не было ни новых учебников, ни методических пособий, разработанных на основе требований куррикулума.

Думается, критическое мышление – это то, что позволит нам успешно справляться с требованиями XXI века, поможет глубже понять то, что мы изучаем и делаем. Это способ мышления, позволяющий ставить под сомнение поступающую информацию, и собственные убеждения.

Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе — необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества. С чем мы полностью согласны.

Стремительное развитие информационных технологий, доступность знаний через интернет, новые формы дистанционного обучения, онлайн-лекции, конференции и семинары ведущих профессоров в самых престижных учебных заведениях, и многое другое, позволяют сделать образование и получение знаний, умений и навыков не чем-то недосягаемым, а формой услуги, доступной и удобной каждому в зависимости от его способностей и знаний. И поэтому, проведение многоступенчатых мониторингов, выпускных и приемных экзаменов, проверяющих только одну сторону деятельности учащихся, знания предмета, которые они приобретают не только в школах, но у репетиторов, не способствует развитию у учащихся необходимых качеств современной личности.

Не секрет, что сегодня работодатель редко смотрит на диплом соискателя, это уже вчерашний день. Его больше интересуют умения и навыки работника, уровень компетенции, умение общения и убеждения. Эти качества никакими дипломами — даже выданными в самых престижных вузах — не приобретешь. Учитывая все это, приемные экзамены в вузы должны в корне видоизменится, стать частью учебного процесса в школе. Систематически, несколько раз в год должны проходить проверки уровня развития каждого учащегося школы — на основе пройденного на данный момент материала и по полученным результатам. Следует давать рекомендации по коррекции образовательного процесса для руководителей школ и органов образования, родителям учащихся и даже ректорам вузов, предоставляя им списки наиболее перспективных учеников школ по всей стране, показывающих стабильные результаты на протяжении нескольких лет. Причем, особо следует отметить, что в оценке работы учащегося часто его успехи, успеваемость по какому-то предмету может и не стать решающей в выборе окончательного решения.

Сейчас на передовые позиции выходят гражданская позиция, критичность и креативность мышления, оригинальность взглядов, и так далее. И контингент вузов можно будет таким образом формировать в течении нескольких лет — через различные конкурсы, олимпиады, исследовательские и творческие работы.

Если это удастся претворить все задуманное в жизнь, мы освободимся не только от ненужной нервотрепки учащихся во время вступительных экзаменов, когда один день, иногда случайность, (болезнь в день экзамена, несчастья в семье, потеря удостоверения личности, или просто апатия) определяют всю дальнейшую судьбу ученика, фактически перечеркивает одиннадцать лет его обучения в школе, но и оздоровим общеобразовательную школу.

Выпускные экзамены должны стать закономерным итогом предыдущих успехов ученика, его ежегодных стабильно высоких результатов. Этим мы не только решим столь болезненное явление, как посещаемость старшеклассниками занятий, но и освободимся от параллельной школы в виде репетиторства. Именно возврат учащихся в классы, отказ от репетиторства, так как прием в вузы, напрямую будут зависеть от стабильной ежедневной работы школы, освободят ее от многих негативных явлений.

Рагим Гусейнов – кандидат педагогических наук, доцент, директор школы 193, член союза писателей Азербайджана