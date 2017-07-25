Очередное вымогательство путем угроз — второе за неделю — было совершено на территории Бинагадинского района столицы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в органах внутренних дел.

Сообщается, что 24 июля преступник отнял автомобиль марки Lexus RX330 у жителя Баку Шахмарова Рабиля Аслан оглу, 1982 года рождения. Пострадавший обратился с заявлением в Управление полиции Бинагадинского района и показал, что в 19:00 на территории поселка Сулутепе на него напал некто Рашад и, приставив нож к его горлу, отнял автомобиль.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый по статье 111 (расовая дискриминация) Уголовного кодекса АР житель Имишлинского района Алышев Рашад Шамиль оглу, 1977 года рождения. Кстати, как отметили в Бинагадинском РУП, на самом деле статья 111 УК АР, как говорится, практически не рабочая, потому что этот вид преступления не характерен в азербайджанском обществе. В полиции выдвинули версию, что данное правонарушение было совершено Алышевым по отношению к представителю азиатской национальности.

Алышев задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) УК АР. Однако, предварительно стало известно, что Алышев не просто так отнял у Шахмарова иномарку. Задержанный показал, что предприниматель Шахмаров задолжал ему деньги в размере семи тысяч манатов и в течении долгого времени не отдавал долг. Тогда Алышев решил заставить его рассчитаться: он отнял у Шахмарова автомобиль и заявил, что вернет машину только тогда, когда последний принесет деньги.

Напомним, что похожее преступление было совершено 19 июля в 17:30. Двое мужчин пытались отнять у известного адвоката Алирзы Габилова, возвращавшегося из Апелляционного суда Сумгайыта, автомобиль марки Hummer. Преступники преградили адвокату дорогу и потребовали деньги. Затем они упорно пытались взломать двери автомобиля, но Габилову удалось вырваться из рук бандитов. По факту задержан уроженец Сальянского района, проживающий в Баку на съемной квартире, Самид Бабаев, 1968 года рождения. Над поимкой второго соучастника сыщики продолжают работать.