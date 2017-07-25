Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

Как передает «РИА Новости», об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в «Twitter».

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа «потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон», и где же расследование, генеральный прокурор?», — написал он.

Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял «очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон». Так, по словам Трампа, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб «получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены».

Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии «фактически сотрудничал» с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.

В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.