Вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевой беспилотный летательный аппарат на линии противостояния войск, расположенных на территории Тертерского района.

Как сообщается на сайте Минобороны, в результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, изготовленными кустарным способом на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, солдат Бабакишиев Мураз Камал оглы получил легкие телесные повреждения.

В настоящее время жизни солдата М.Бабакишиева, доставленного в госпиталь ничего не угрожает.

Принимаются меры для пресечения провокации.