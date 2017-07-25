Торговый дом азербайджанских вин планируется открыть в Астане (Казахстан).

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«В настоящее время ведутся переговоры по открытию Торгового дома азербайджанских вин в Астане», — отмечается в сообщении ведомства.

Минэкономики подчеркивает, что с целью экспорта азербайджанских вин предпринимаются определенные шаги. «Уже организованы поставки азербайджанских вин в Китай. Кроме этого, имеются договоренности об организации поставок вин в Литву и в перспективе и в другие прибалтийские страны», — отмечается в сообщении.

Ведомство указывает, что азербайджанские компании осуществляют в настоящее время экспортные поставки под брендом «Made in Azerbaijan» продукции АПК, фруктовых соков, строительных материалов, косметики, продукции перерабатывающей промышленности, мебели, чая, промышленных красок в Китай, ОАЭ, Катар, Германию, Пакистан, Казахстан, Афганистан и др. страны.

«Кроме этого, между азербайджанскими и пакистанскими компаниями достигнута договоренность о совместном участии в тендере на поставку труб для строительства в Пакистане газопровода, протяженностью 71 км», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2016 году правительство Азербайджана начало проект продвижения за рубежом азербайджанской ненефтяной продукции под брендом Made in Azerbaijan с целью увеличения экспортных поставок. Для этого в 2016-2017гг было организовано 8 экспортных миссий.