«Сценарии конца света очень безответственны», — заявил Цукерберг.

Основатель Facebook Марк Цукерберг обвинил главу Tesla и SpaceX Илона Маска в «безответственности» относительно убежденности последнего в конце света из-за развития искусственного интеллекта, сообщают ИноСМИ.

Пользователь Facebook поинтересовался, согласен ли Цукерберг с недавним утверждением Маска, что мир ждет конец света из-за стремительности развития искусственного интеллекта. Он ответил, что строит только оптимистичные прогнозы и уверен, что роботы принесут пользу человечеству. «Сценарии конца света очень безответственны», — ответил Цукерберг.

Маск неоднократно высказывался об угрозе со стороны искусственного интеллекта. Он уверен, что развитие технологий — самое страшное, с чем сталкивалось человечество за все время своего существования. В частности, речь идет о способности вести информационные войны, распространяя ложную информацию.