В США арестованы родители, накачавшие своего новорождённого ребёнка героином, чтобы у него не было ломки.

Так, первую дозу девочка получила через несколько минут после появления на свет, сообщает РБК.

Согласно материалам дела, 26-летняя Лэйси Дон Кристенсон и 29-летний Колби Глен Уайлд, два месяца скрывали героиновую зависимость своей дочери.

Ребёнок родился 9 апреля 2017 года. Сразу после родов врачи оставили пару наедине с младенцем, именно тогда молодые родители ввели девочке первую дозу.

Однако раскрыть эти ужасные вещи удалось только тогда, когда пару задержали во время ограбления магазина.

Как позже выяснилось, на протяжении всей беременности женщина употребляла героин, и малышка родилась уже с зависимостью.

В ходе проведённого обыска в доме злоумышленников, было обнаружено и изъято большое количество разных наркотиков.