В Мексике открыли приют для забытых в метро животных, за последние полгода таких более 200, передают «Подробности».

«В приюте есть собаки, которые потерялись, когда путешествовали со своими хозяевами. К примеру, человек заходил в вагон, а собака не успела. И осталась на станции. Но в основном здесь бездомные собаки, которые живут в подземке. Недавно мы даже спасли нескольких щенков», — рассказывает Мигель Анлджел Вальдес, руководитель приюта для собак с метро в Мехико.

Свой приют для четвероногих — столичная подземка открыла недавно. За последние полгода работники нашли на станциях метро более 250 собак. Сначала их отдавали в местные приюты. Но, в конце концов, решили построить дом для собак-бездомных.

«Собаки обычно очень напуганы — иногда даже ранены. Большинство четвероногих пережили стресс и мы работаем с ними постоянно», — говорит Катя Хернандес, кинолог.

Психологическая поддержка, прививки, ежедневные тренировки с кинологами и прогулки — о лучшие условия.