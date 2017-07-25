Наверняка с этим неприятным явлением сталкивались представительницы прекрасного пола, читающие статью. Тема, конечно же, неприятная, но ничего не поделаешь: это факт.

Классически заезженный сценарий

Если вы стройны, красивы, хорошо одеты, кроме того – в меру раскованы, веселы, шутите с коллегами – все эти пункты могут послужить причиной для непристойного предложения со стороны вашего непосредственного руководителя. Уверяю, этого вполне достаточно, чтобы вызвать к себе нездоровый интерес. Все начинается по классически заезженному сценарию: сначала поступит предложение задержаться после работы, затем – поужинать, а затем начнутся непрозрачные разговоры о «главном» и более конкретные деловые предложения: «озолочу», «повышу в должности», короче вас начнут соблазнять всеми мыслимыми (и не мыслимыми) материальными благами, если только вы скажете ДА. Естественно, ваш решительный отказ озлобит и оскорбит шефа, а потому можете смело считать себя уволенной. И что толку от того, что вы прекрасный спец в области своей профессии – здесь вариантов однозначно нет. На данном этапе шефа волнует не работа вашего мозга, а ваша женская секс-функциональность. И вот собираете вы свои вещи, уходите – и правильно делаете. Потому что сейчас для вас это единственный умный выход. Гораздо хуже, если вами будет предпринята попытка уладить ситуацию (работу-то терять не хочется, особенно если место хлебное).

Размер бюста важнее уровня IQ?

Тема домогательств на работе вызвала широкую полемику на моей страничке в Фейсбуке. Большинство пользователей мужского пола были возмущены дискриминацией и доказывали, что домогаются отнюдь не мужчины, а сами женщины, которые своим видом (и не только видом) подают весомый повод для таких вот непристойных предложений. Чтобы не быть прослыть журналисткой-феминисткой, поспешу успокоить представителей сильного пола: и женщины тоже домогаются своих сотрудников. Не отрицаю. Бывает и такое.

Тем не менее, очень обидно, согласитесь, закончить институт, получить высшее образование, подыскать подходящую работу и вдруг – бац! Оценили-то, оказывается твой размер бюста, а не уровень IQ. Подобная «оценка достоинств» была бы понятна и нисколько не обидна (и даже очень выгодна), если вакантное место предложили бы в стриптиз-клубе, а не в солидном офисе, куда ты так стремилась устроиться для карьерного роста, да еще и при наличии твоего престижного диплома (а то и нескольких за раз), ради которого ты грызла гранит науки в течении 4 (и более) лет.

Но если разобраться, понятие «сексуальное домогательство» довольно сложное и многогранное. То, что для одного человека ничего не означает, для другого может быть тягчайшим оскорблением или даже насилием.

Конечно же, не умолчу о том, что для некоторых женщин обольщение своего начальника — прекрасная возможность подъема по карьерной лестнице, возможность вести себя на работе так, как выгодно, использовать ситуацию исключительно в свою пользу. Преимущества? Да пожалуйста! К примеру, все сотрудники приходят на работу ровно в 10.00, а она приходит к 12.00. Все уходят на обед в 13.00 час и возвращаются к 14.00, а она — сразу же после явления в офис уходит на обед и возвращается не раньше 16.00 (а то и не возвращается вовсе, используя рабочее время на свои личные нужды). Да и работа не пыльная: обслуживай раз или два раза в неделю своего начальника, и львиную долю твоей работы тем временем будет выполнять другой, менее «удачливый» сотрудник – за ту же зарплату. А планка зарплаты «секс-игрушки шефа» вырастет вразы. И естественно, помимо частичной загруженности, будут и другие материальные (и не материальные) блага: премиальные и частые командировки (с шефом, конечно же, чтобы не заскучал).

Я лично знаю женщин, согласившихся на сожительство со своим начальником, и отмечу, что женщины эти отнюдь не в претензии. Наоборот у них твердое кредо: В этой жизни кто как умеет, тот так и вертится.

Конечно же, поспорить с этим трудно, а потому и осуждать их не стоит. Их выбор, их жизнь. Но давайте оставим их в покое (пусть себе тешутся), и обратимся к статистике.

Согласно опросу работающих женщин иностранные социологи опубликовали результаты: 25% женщин посчитали, что как вид сексуального домогательства можно рассматривать прикосновения (к руке, к плечу, к волосам), 30% — «раздевающие» взгляды; 30% — оскорбительные сексуальные разговоры и шутки в присутствии женщин, 73% — предложения интимной близости, 97% — изнасилование. Как говорится, у каждого свое понимание.

В документах Организации Объединенных Наций (ООН) и Международной организации труда (МОТ), сексуальные домогательства квалифицируются как особая форма дискриминации, осуществляемая по признаку пола. В Венской Декларации по искоренению насилия против женщин (1993) Пекинской платформе действий, принятой на IV Всемирной Конференции по положению женщин в 1995 г., а также в Общей Рекомендации N 12, представленной Комитетом, контролирующим соблюдение Конвенции ООН по искоренению всех форм дискриминации против женщин (CEDAW), сексуальное домогательство было признано насилием против женщин.

Остается открытым вопрос: почему все это происходит? Ведь у нас в Азербайджане всегда уважали женщин, так как любая женщина – олицетворение матери, сестры, жены? А так ли это на самом деле? Думаю, что вся проблема заключается в архаичном подходе к гендерным ролям, которые дают азербайджанским мужчинам больше, чем женщинам власти как в общественной жизни, так и на работе. И сексуальные домогательства на работе – это неправомерное и неуместное представление об этих, ставших стереотипами социальных ролях мужчин и женщин.

Бытует мнение, что жертвами сексуальных домогательств становятся только девушки легкого поведения. Мол, сами виноваты, не надо было глазки шефу строить, тогда никто бы и не предложил порочного сожительства. Да, возможно, кто-то и строил глазки, не исключено, и не стоит всех подгонять под одно клише. Но сегодня мы говорим не о частных случаях, а о проблеме в целом. И потому тем, кто пытается склонить сотрудницу (или сотрудника) к сожительству, угрожая в противном случае увольнением следует знать, что домогательства – это действия, ответственность за которые должен нести агрессор, а не жертва.

Наказание похоти посредством закона

А что касается провокационных действий, на которые так любят ссылаться домогающиеся начальники, то это не считается весомым аргументом.

Возможно, женщина просто не знает, как вести себя в такой ситуации.

Психолог Азад Исазаде считает, что женщине, которая устраивается на работу, следует помнить несколько правил:

— В первую очередь, если она нанимается на работу, с работодателем необходимо заключить договор, в котором оговаривается перечень её обязанностей. Желательно, чтобы в договоре был пункт, указывающий на недопустимость сексуальных услуг.

Во-вторых, в том случае, если начальник или коллега всё же начинают допускать вольности, то о ложной скромности, а вместе с ней и субординации, нужно напрочь забыть и открыто заявить перешедшему границы мужчине, что именно не нравится в его поведении. Своё недовольство можно высказать в присутствии остальных сотрудников, — от этого ситуация только выиграет, потому что таким образом приобретаются необходимые в этом случае свидетели. Если же неприятный случай произошёл в отсутствие посторонних: в кабинете у начальника, в коридоре и прочее, — желательно рассказать о нём кому-либо из коллег. Стеснение и пугливость нужно отбросить в сторону. Они будут восприниматься, как покорное согласие на дальнейшие отношения, прекратить которые будет очень сложно. О первом же инциденте нужно поставить кого-нибудь в известность, и обо всех последующих сообщать окружающим тоже. Конечно же, встреч наедине с заинтересованным в интиме человеком нужно избегать, а если это невозможно, неплохо иметь в кармане диктофон, включая его при каждой встрече. Одним словом, нужно приложить все усилия для сбора доказательств, потому как их отсутствие чревато большими неприятностями. А вот наличие — весомый повод для подачи иска в суд, о чём и нужно поставить в известность чрезмерно увлечённого сексуальной игрой босса. Если такая мера по какой-либо причине окажется неэффективной, ничего не остаётся делать, как сменить место работы. Если вы действительно хороший специалист, то работу вы обязательно найдете. В любом случае, не стесняйтесь. Говорите о своей проблеме, это пойдет вам на пользу. Если домогающийся вас шеф увидит, что его противоправные действия озвучиваются, то он вряд ли решится предложить это не только вам, но и другим сотрудницам. Если отсутствует моральный кодекс, то в Уголовном кодексе Азербайджана есть статьи, предусматривающие защиту от преступлений против половой неприкосновенности:

— Статья 149 — изнасилование,

— Статья 150 — насильственные действия сексуального характера

— Статья 151 — принудительные действия сексуального характера, чем в принципе и являются попытки шефа склонить вас к интим-услугам.

Так что бояться ничего не нужно – закон на вашей стороне. И если у вас на руках будут неопровержимые доказательства, то озабоченный начальник получит по заслугам.

Однако, учитывая особенности нашего менталитета (ох уж мне этот менталитет!!!), выносить «сор из избы» мало кто может себе позволить, и уж тем более – обращаться с подобным деликатным вопросом к посторонним людям. Ну и что, что они психологи или адвокаты? ПРОСТО НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ. С учетом всего вышесказанного выбор у жертвы домогательства шефа невелик: либо она говорит «да», и становится сексуальной утехой, либо говорит «нет», и продолжает поиски работы еще очень долго.

Яна Мадатова