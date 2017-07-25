«Мы не допустим каких-либо технологий, которые убирают рабочие места», — сказал министр транспорта Индии.

Сегодня беспилотные автомобили проходят испытания во многих странах, таких как США, Южная Корея, Германия, Австралия и другие. Сегодня стало известно, что в Индии таких испытаний не будет.

Об этом заявил министр транспорта страны Нитин Гадкари, по словам которого, правительство не может допустить, чтобы автомобили в Индии были без водителей. Заявление не было связано с проблемами безопасности. Отказ министра от беспилотных автомобилей связан с рабочими местами, которые могут потерять водители.

«Мы не допустим каких-либо технологий, которые убирают рабочие места. В стране, где уже есть безработица, не может быть технологии, которая, в конечном итоге, приведет к еще большей безработице», — сказал министр транспорта Индии.