На 30 июня 2017 года задолженность Anglo Asian Mining по кредитам составляет 30,4 млн. долларов.

Как передает АПА, об этом говорится в отчете, размещенном на сайте компании.

В структуре долга 6,2 млн. долларов приходятся на кредит, полученный от Amsterdam Trade Bank, 6,2 млн. долларов – Gazprombank, 3,9 млн. долларов — Межбанку Азербайджана, 0,5 млн. долларов — Atlas Copco, 2,6 млн. долларов — Yapi Kredi Bank, 6,2 млн. долларов — PAŞA Bank, 0,5 млн. долларов — Kapitalbank.

Anglo Asian Mining привлек у директора кредит на 3,8 млн. долларов.

Отметим, что компания в Азербайджане добывает золото из 6 месторождений.