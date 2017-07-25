26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Будет преобладать порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 30-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 24-29° тепла.