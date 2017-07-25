Определились соперники Азербайджана на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр – 2017.

Как сообщает Report , по итогам жеребьевки на полигоне Алабино, команда из Азербайджана будет участвовать во втором заезде вместе с командами Китая, Монголии и Кувейта.

Всего в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Уганды, Таджикистана, Сербии, России, Никарагуа, Монголии, Лаоса, Кувейта, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Индии, Зимбабве, Венесуэлы и Беларуси.