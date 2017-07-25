Организованная киберпреступная группа, действующая за пределами Азербайджанской Республики, незаконно вмешалась в работу компьютерной системы одного из коммерческих банков посредством сети интернет, похитила свыше 3,7 миллиона манатов, проводя такие операции, как перевод денежных средств, бесконтактное снятие денег из банкоматов и тд.

Об этом АПА сообщили в отделе по связям с общественностью Службы госбезопасности. Стало известно, что подобные преступления были совершены и в других странах.

По факту в СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 177.3.2 и 273.4 УК АР. В результате принятых оперативно-розыскных мер были разоблачены члены международной киберпреступной группы.

Подозреваемый в совершении киберпреступления гражданин иностранного государства Данила Дорин Константинович был задержан в Барселоне. В соответствии с судебными процессами по международному розыску 23 июля 2017 года был экстрадирован в Азербайджан.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

В случае аналогичных кибератак по отношению к коммерческим банкам стран-партнеров, правоохранительным органам будет оказана необходимая юридическая помощь.