Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, пишет CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии.

Как передает РИА Новости, телеканал сообщает, что у Тиллерсона возникли серьезные разногласия с Белым домом по вопросам выстраивания диалога

Ираном и кадровой политика внутри госдепа. Кроме того, госсекретарь якобы назвал непрофессиональными последние публичные заявления Трампа в адрес генпрокурора Джефа Сешнса.

Источники отметили, что ранее в разговорах с близкими друзьями Тиллерсон заявлял, что может покинуть пост до конца года, поскольку разочарован работой в качестве главы внешнеполитического ведомства.

«Его разочарование вряд ли является секретом, и иногда это проявлялось публично», — сообщает CNN.

Собеседники телеканала подчеркивают, что перед своим уходом Тиллерсон намерен провести реорганизацию в госдепартаменте. По его мнению, в ведомстве нет дисциплины, а сотрудники дипломатического ведомства уклоняются от принятия решений.

Ранее издание Politico сообщало, что Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за того, что кадровое управление не соглашалось с кандидатурами на высокие посты в госдепе.

Рекс Тиллерсон занял должность госсекретаря США в феврале. На этом посту он сменил демократа Джона Керри.