Стали известны подробности мучений, которым подвергалась в Самухе девушка со стороны своих родителей и родителей мужа.

Как передает Report, девушка была избита свекром, свекровью и мужем, а затем обрита, обвиненная в том, что ее застали дома с другим мужчиной. Затем П.И. сбежала в дом своего отца. После рассказа родителям из-за чего она была избита отец девушки Фамиль Магеррамов 1955 г.р. нанес дочери тяжелое ранение топором. После попытался задушить свою дочь. Согласно сообщению, мать девушки насильно заставила ее принять лекарство для травли грызунов.

После мучений, которым она подверглась в доме родителей, девушка выбежала на улицу и упала в обморок. С помощью окружающих людей девушка была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

По словам очевидцев произошедшего, муж девушки нанес ножевое ранение мужчине, который был с его женой.

Отец девушки Фамиль Магеррамов 1955 г.р. был задержан сотрудниками Самухского РОП.

Факт расследуется сотрудниками Самухского РОП.

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В Самухском районе женщина, оскорбленная и избитая мужем и свекровью, пыталась покончить с собой.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Зиядлы.

Жительница села П.И. 1988 г.р. была избита мужем и свекровью, после чего они ее остригли. Женщина пыталась покончить с собой, выпив крысиный яд. Доставленная в больницу в тяжелом состоянии женщина находится в реанимационном отделении.

Факт расследуется.