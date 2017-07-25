В Баку скончалась женщина, сбитая олимпийской чемпионкой по гандболу.

Как сообщает Report, женщина, впавшая в кому после инцидента 20 июля, смогла прожить 5 дней.

Напомним, что ДТП произошло 20 июля. Происшествие было зарегистрировано в Ясамальском районе.

Так, на улице Физули Людмила Егоровна Шубина 1948 г.р. на автомобиле марки Honda CR-V с государственным номерным знаком 90 RR 445, потеряв управление, сбила переходивших дорогу Мамедову Улькер Дилгам гызы 1988 г.р. и ее сына Мамедова Гусейна Ниджат оглу 2014 г.р., оба пострадавших были помещены в Клинический медцентр №1.

Совершившая наезд была задержана сотрудниками Ясамальского районного управления полиции. Автомобиль отогнан на штрафную площадку.

Отметим, что Людмила Шубина является чемпионом XXI Летних олимпийских игр по гандболу.