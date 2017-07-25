Президент Турции Тайип Эрдоган не понимает, почему Соединенные Штаты обеспокоены возможной покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в аэропорту Анкары по окончании турне по государствам Персидского залива.

«Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности, — подчеркнул турецкий лидер. — По поводу использования другого оружия они не проявляют обеспокоенности, а в случае с системами С-400 проявляют».

Эрдоган также заверил, что «причин для переживаний быть не может», и подтвердил, что «переговоры практически завершились».