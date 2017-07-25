Турция должна объяснить намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений», — сказал Дэвис. «Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это», — добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что не видит причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами вокруг поставок С-400.

«Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности, — подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган также заверил, что «причин для переживаний быть не может», и подтвердил, что «переговоры практически завершились».