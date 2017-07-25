Инициатива президента Украины Петра Порошенко о введении миротворческой миссии в район боевых действий на Донбассе не поможет решению конфликта. Об этом российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«О миротворцах существует не только в Украине, но, в общем, и в других постсоветских странах несколько искаженное представление… А миротворцы – это наблюдатели, но у них есть какое-то оружие, типа, пистолеты или еще что-то, но только для самообороны. То есть они выполняют практически ту же миссию, которую выполняют сейчас наблюдатели ОБСЕ, – наблюдают и пишут отчеты», – сказал он.

По словам эксперта, миротворцы не смогут ничего сделать, если стороны не желают поддерживать перемирие.

«Это суть миротворческих операций. То есть введение миротворцев ничего не изменит по сути. Воевать за Украину иностранцы не будут. Насколько можно судить. Так что это остается конфликт между Украиной и Россией», – отметил Фельгенгауэр.