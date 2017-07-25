В Анталье в одном из жилых домов прогремел взрыв.
Как пишет Тренд со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва пострадали три человека.
Раненые были доставлены в больницу, о причинах взрыва не сообщается.
В Анталье в одном из жилых домов прогремел взрыв.
Как пишет Тренд со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва пострадали три человека.
Раненые были доставлены в больницу, о причинах взрыва не сообщается.
Дата: 2017/07/25 0:29
Раздел: Мир
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