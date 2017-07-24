ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон. Как пишет rian.com.ua, об этом заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Как вы знаете, мы поддерживаем усилия «нормандской четверки», трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы внимательно следим за этими усилиями и сейчас не ведем других приготовлений», — сказал представитель организации на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о том, ведет ли ООН «какие-либо приготовления» в связи с просьбой президента Украины о вводе миротворцев в район Донбасса.

«Конечно, мы пытаемся увидеть, на что согласятся обе стороны в контексте усилий различных групп, которые я перечислил. Если согласие о дальнейших шагах будет достигнуто, ООН согласна осуществлять позитивный вклад», — сказал представитель организации, отметив, что «предстоит увидеть, к чему мы придем».