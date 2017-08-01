Актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала сыграл главную роль в новой рекламе компании Apple, сообщает Газета.ру со ссылкой на Variety.

По сюжету, артист общается с виртуальным ассистентом Siri и успевает сделать множество дел.

Например, Джонсон выступает в качестве шеф-повара, дизайнера, музыканта, водителя, пилота. Он также расписывает фрески и выходит в открытый космос. Успевает актер и на съемочную площадку.

Джонсон – один из самых кассовых актеров мира. По имеющимся данным, фильмы с его участием заработали в мировом прокате $8 млрд.