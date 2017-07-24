Администрация предыдущего президента США Барака Обамы потратила последние месяцы у власти на то, чтобы «делать гадости». Такое мнение в понедельник, 24 июля, глава российского МИД Сергей Лавров высказала в интервью курдскому телеканалу «Рудав», передает ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон унаследовали от администрации Обамы множество проблем, «»мин замедленного действия» и просто подрывных решений», которые были приняты после оглашения результатов президентских выборов в США. «Уходящая администрация, будучи абсолютно выбитой из седла результатами выборов, решила оставшееся у нее в Белом доме время делать гадости, прежде всего с учетом ее желания подорвать российско-американские отношения», — пояснил Лавров.