«Случившееся в Нагорном Карабахе – это итог армянского ультранационалистического движения. В этой связи вынужден напомнить, что второй президент Армении Роберт Кочарян является автором тезиса о “генетической несовместимости” азербайджанцев и армян. Говорю об этом, чтобы вы поняли, какие силы находятся у власти в Армении. Да, именно находятся. Ведь Серж Саргсян – преемник Роберта Кочаряна. Они оба – представители карабахского клана, захватившего власть в Армении.

При этом Азербайджан и азербайджанский народ не против Армении и армянского народа. У нас есть история мирного, добрососедского сосуществования в составе общего государства. Азербайджанцы оказали немалое влияние на культуру Армении, а жившие в нашей стране армяне оказали влияние на культуру Азербайджана. Мы все это помним, мы это не отрицаем. В центре Баку, например, стоит армянская церковь».

Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

«В целом Азербайджан сегодня – это мультиэтническое, мультиконфессиональное государство, в котором представители разных религий живут в мире и гармонии. Страна гордится своей толерантностью, религиозной терпимостью. Сегодня мечети, церкви, синагоги на территории страны охраняются и восстанавливаются государством. Именно в этом, в нашей толерантности, залог того, что азербайджанский и армянский народы смогут снова жить в мире и добрососедстве. И, кстати, отсутствие конфликтов между азербайджанцами и армянами, проживающими в Украине, также свидетельство того, что есть шанс на мирное сосуществование наших народов. Но нужна политическая воля официального Еревана, чтобы началось наконец справедливое урегулирование карабахского конфликта, чтобы начался процесс установления мира. Увы, этой политической воли у руководства Армении как раз и не видно.

Продолжается оккупация наших земель. Ежедневно армянская сторона осуществляет обстрелы нашей территории из различных видов оружия. Недавно случилась трагедия. В результате обстрела армянскими оккупантами села Алханлы Физулинского района из гранатометов и минометов были убиты двухлетняя Захра Гулиева и ее бабушка Гулиева Сахиба. Это трагедия для каждого азербайджанца, вне зависимости от страны, в которой он проживает.

Нет гарантий, что такие трагедии не повторятся вновь. Потому что армянская сторона не желает подчиняться четырем резолюциям Совбеза ООН и выводить свои войска с оккупированных территорий и ежедневно продолжает обстрел наших позиций, стреляя в том числе и по мирному населению. Показательно, что активизация провокаций с армянской стороны происходит аккурат накануне очередной встречи между главами МИД наших стран. Точно так же произошло и на сей раз. Армянская сторона провоцирует Азербайджан на сильный ответный удар.

То же самое случилось в апреле 2016 года, когда произошла так называемая четырехдневная война. Причиной тому послужил обстрел гражданского населения. Тогда, 1 апреля, в результате армянского артиллерийского удара по Тертерскому району погибла целая семья, прямо в машине. Азербайджанской армии была дана команда отбросить огневые точки противника от населенных пунктов. Эту задачу наша армия выполнила – освободила две стратегические высоты, которые имеют большое оперативно-тактическое значение на фронте. Но, видимо, армянская сторона не извлекла уроков из прошлогоднего поражения. Она продолжает осуществлять провокации. Это ошибка. Азербайджанская армия, повторюсь, способна решить все поставленные перед ней задачи и восстановить территориальную целостность нашего государства.

Азербайджан – не та страна, с которой можно говорить с позиции силы или на языке ультиматумов. Мы способны отстаивать свои национальные интересы, прекрасно понимая цели всех сил, пытающихся использовать карабахский конфликт в качестве рычага для усиления собственных позиций в регионе», — заявил посол Азербайджана.